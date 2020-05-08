За пару лет доля AMD на рынке клиентских процессоров выросла на 8 процентных пунктов
На ежегодном собрании акционеров глава AMD не могла обойти стороной тему укрепления рыночных позиций компании, а потому в презентации к докладу Лизы Су (Lisa Su) вполне предсказуемо нашлось место для соответствующего слайда.
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рекламаВо-первых, он упоминал уже знакомый многим тезис о преобладании продукции AMD в премиальном сегменте процессорного рынка, если учитывать ассортимент предложений ведущих сетевых магазинов мира. Во-вторых, сообщается об увеличении количества представленных в 2019 году моделей ноутбуков на базе процессоров AMD на 70%. Наконец, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения оказались популярнее своих предшественников, даже не взирая на более высокие цены.
Не упоминая абсолютных значений, AMD сообщает об укреплении своих рыночных позиций в сегменте клиентских процессоров на четыре процентных пункта за 2019 год. Если же захватить и 2018 год, то доля AMD к настоящему времени увеличилась на восемь процентных пунктов. Она непрерывно росла на протяжении десяти предыдущих кварталов.
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