К участию в ежегодном собрании акционеров глава AMD Лиза Су (Lisa Su) подошла с новой презентацией, в которой рассказывалось о достижениях компании в этом и предшествующих годах. Финансовый блок материалов достаточно красноречиво показывал, как сильно материальное положение AMD зависело от дебюта в 2017 году процессоров Ryzen первого поколения.

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Источник изображения: AMD

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Если динамика выручки за четыре последних года выглядела достаточно спокойной, то норма прибыли росла стремительно, чтобы в минувшем квартале достигнуть рекордного для компании значения в 46% (не показано на графике).

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Источник изображения: AMD

Норма операционной прибыли до появления процессоров Ryzen вообще была отрицательной, к прошлому году они вытянули её на уровень плюс девяти процентов. С точки зрения чистой прибыли 2017 год для AMD был не самым удачным, но тенденция к улучшению финансовых показателей уже была очевидна.