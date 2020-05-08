Повышенная активность AMD в медийной сфере объяснялась близостью ежегодного собрания акционеров. Вчера были представлены мобильные процессоры Ryzen Pro 4000 для корпоративного сегмента, появились обзоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, прозвучали заявления по поводу поддержки будущих настольных процессоров с архитектурой Zen 3 материнскими платами. Наконец, был представлен набор системной логики AMD B550, дебюта которого потенциальные покупатели Ryzen 3000 ждали очень долго. В переписке с представителем одного популярного немецкого сайта Роберт Хэллок (Robert Hallock), отвечающий за маркетинг потребительских процессоров AMD, подтвердил привлечение компании ASMedia к разработке этого чипсета.

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Источник изображения: AMD

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Напомним, флагманский X570 компания AMD разработала самостоятельно, просто адаптировав один из кристаллов, используемых собственными процессорами. Принято считать, что такая унификация обернулась повышенным тепловыделением чипсета AMD X570. Набор логики AMD B550 создавался компанией ASMedia, но судить об уровне его тепловыделения пока сложно. Он гарантирует поддержку PCI Express 4.0 и процессоров с архитектурой Zen 3, и это главные качества, о которых потребителю нужно знать сегодня.