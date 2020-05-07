Процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X уже можно заказать
В самоизоляции время тянется мучительно долго, по этой причине график вывода на рынок всех новинок этого сезона тоже кажется растянутым. Один крупный американский интернет-магазин, который очень ответственно относится к соблюдению сроков поставки товаров, уже начал принимать предварительные заказы на процессоры Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X, обзоры которых будут опубликованы сегодня ближе к вечеру.
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рекламаЗа младшую из новинок в коробочном исполнении необходимо выложить символические $99, за старшую – уже $120. Оба процессора снабжаются одинаковой штатной системой воздушного охлаждения – AMD Wraith Stealth.
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Оба процессора будут доступны с 21 мая, но магазин не берётся гарантировать одинаковые сроки поставки для всех покупателей с точки зрения их географического распределения. Приоритет по-прежнему отдаётся товарам первой необходимости, которые больше всего востребованы в условиях пандемии коронавируса.
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