Доля графических решений Intel и AMD в статистике Steam выросла в апреле
Говорят, что природа во время пандемии очистилась. Статистика Steam, по логике вещей, должна была очиститься от той составляющей, которая завышала долю продукции NVIDIA – на период ограничительных мер в КНР снизилась активность пользователей интернет-кафе, которые невольно раздували пользовательскую базу этих графических решений. Апрельская статистика Steam продемонстрировала увеличение доли продукции Intel с 8,6 до 10,7%, доли AMD – с 13,4 до 15,8%.
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рекламаСамый заметный прирост, в порядке убывания, продемонстрировали GeForce GTX 1660 SUPER, Radeon R7 M445, GeForce GTX 1650, Radeon RX 5700 XT и Intel UHD Graphics 620. Другими словами, два графических решения из пятёрки лидеров носили марку AMD, одно – Intel. Если учесть, что два решения из этой троицы чаще встречаются в ноутбуках, можно предположить, что пользовательская база Steam приросла за счёт тех, кто использует на удалённой работе ноутбуки не только для служебных надобностей, но и для развлечений.
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