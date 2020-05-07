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Доля графических решений Intel и AMD в статистике Steam выросла в апреле

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Говорят, что природа во время пандемии очистилась. Статистика Steam, по логике вещей, должна была очиститься от той составляющей, которая завышала долю продукции NVIDIA – на период ограничительных мер в КНР снизилась активность пользователей интернет-кафе, которые невольно раздували пользовательскую базу этих графических решений. Апрельская статистика Steam продемонстрировала увеличение доли продукции Intel с 8,6 до 10,7%, доли AMD – с 13,4 до 15,8%.

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Источник изображения: Steam

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Самый заметный прирост, в порядке убывания, продемонстрировали GeForce GTX 1660 SUPER, Radeon R7 M445, GeForce GTX 1650, Radeon RX 5700 XT и Intel UHD Graphics 620. Другими словами, два графических решения из пятёрки лидеров носили марку AMD, одно – Intel. Если учесть, что два решения из этой троицы чаще встречаются в ноутбуках, можно предположить, что пользовательская база Steam приросла за счёт тех, кто использует на удалённой работе ноутбуки не только для служебных надобностей, но и для развлечений.

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amd intel nvidia видеокарты steam radeon rx 5700 xt
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