Подробные обзоры процессоров AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X будут опубликованы сегодня
Обещание начать продажи процессоров Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X во второй половине мая не было последним этапом их анонса. До сих пор нам приходилось довольствоваться обрывочной информацией о быстродействии бюджетных новинок AMD, но теперь один из YouTube-блогеров сообщает, что обзор этих процессоров AMD будет опубликован сегодня.
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рекламаТем, кого новость о существовании информационного эмбарго на публикацию этих обзоров застала врасплох, будет полезно узнать, что запрет снимут в 16 часов по Москве седьмого мая. Завтра же будет осуществлена демонстрация игровых возможностей Xbox Series X, поэтому конец рабочей недели обещает быть насыщенным.
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