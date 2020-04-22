AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X поступят в магазины ближе к концу мая
Несколько часов назад официальный пресс-релиз на сайте AMD возвестил, что в мае этого года в продажу поступят процессоры Ryzen 3 3300X по цене $120 и Ryzen 3 3100 по цене $99.
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рекламаКрупный британский магазин готов предложить своим клиентам оба процессора не ранее 21 мая, что позволяет получить некоторое представление о ситуации в глобальной рознице. Материнские платы на основе долгожданного чипсета AMD B550, как уже сообщалось, в продажу поступят 16 июня. Всю эту информацию можно было почерпнуть и из текста официального пресс-релиза, поэтому сенсацией заявления британского магазина не стали. Следует понимать, что указанные даты являются самыми ранними среди возможных, в отдельных регионах процессоры и материнские платы для них могут появиться позже.
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