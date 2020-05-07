Как отмечает компания Strategy Analytics, в первом квартале текущего года рынок умных часов не почувствовал негативного влияния пандемии – крупнейшие игроки смогла в разной степени увеличить объёмы поставок своей продукции. В совокупности, количество отгруженных за период умных часов увеличилось на 20,2%.

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Источник изображения: Strategy Analytics

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Лидером остаётся Apple с часами Watch, которые занимают 55,5% рынка. Объёмы поставок выросли с 6,2 до 7,6 млн, на 22,6%. Прочие марки уступают Apple. Компания Samsung, например, увеличила объёмы поставок на 11,8%, с 1,7 до 1,9 млн. Это позволило ей удержать 13,9% рынка, но это на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. В спину Samsung дышит Garmin, который увеличил объёмы поставок умных часов сразу на 37,5%, до 1,1 млн штук. Доля часов этой марки на рынке выросла с семи до восьми процентов. По мнению авторов исследования, второй квартал не сулит рынку умных часов ничего хорошего, а вот второе полугодие дарит надежду на возрождение спроса – при условии победы над пандемией коронавируса, разумеется.