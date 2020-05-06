Один из японских сайтов взял на себя труд пояснить, на какие этапы поделён дебют процессоров Intel Comet Lake-S и сопутствующих материнских плат. Начнём с того, что с шестого мая открыт приём предварительных заказов на материнские платы, основанные на чипсете Intel Z490 – торопыги уже могут занимать очередь, но в продажу эти платы ранее двадцатого мая не поступят.

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Источник изображения: XFastest

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Двадцатого мая стартуют продажи ограниченного ассортимента процессоров Intel в исполнении LGA 1200: Core i9-10900K, Core i9-10900KF, Core i7-10700K, Core i7-10700KF, Core i5-10600K, Core i5-10600KF, Core i5-10400, Core i5-10400F. Как видите, среди них есть и модели без свободного множителя, что немного противоречит опубликованной ранее информации.

Наконец, 27 мая начнутся продажи следующих процессоров семейства: Core i9-10900, Core i9-10900T, Core i9-10900F, Core i7-10700, Core i7-10700T, Core i7-10700F, Core i5-10600, Core i5-10600T, Core i5-10500, Core i5-10500T, Core i5-10400T, Core i3-10320, Core i3-10300, Core i3-10300T, Core i3-10100, Core i3-10100T. В этот же день к ним присоединятся и материнские платы на основе наборов логики Intel H470, B460 и H410.