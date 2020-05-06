Причуды самоизоляции: старый системный блок превратили в кукольный дом для Лизы Су
На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что основная часть сотрудников компании находится на удалённой работе. Не стала исключением и студия пресс-службы в Остине, которая традиционно выпускает сюжеты The Bring Up. Оказавшись в изоляции от новинок компании, ведущие рубрики принялись изучать возможные способы использования старых компьютеров.
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рекламаДостаточно полезный набор идей от организации разного рода серверов до создания сетевого хранилища данных и участия в системах распределённых вычислений увенчал комичный эпизод, в котором главную роль отвели миниатюрной фигурке генерального директора Лизы Су. Украшенный бумажными «обоями» корпус системного блока стал для этой фигурки кукольным домом. Тот редкий случай, когда руководитель компании стал марионеткой в руках скучающих сотрудников пресс-службы.
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