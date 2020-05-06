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Scythe не особо переживает по поводу совместимости с LGA 1200

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Производитель систем охлаждения Scythe вполне справедливо решил, что из совместимости своей продукции с разъёмом LGA 1200 не нужно делать большую проблему, поскольку все крепления для LGA 115x подходят и к материнским платам для процессоров Intel в исполнении LGA 1200.

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Источник изображения: Scythe

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Об этом сделано лаконичное объявление на сайте Scythe, желающие получить пошаговую инструкцию могут воспользоваться соответствующими материалами для LGA 1156/1155/1151/1150.

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Источник изображения: Scythe

Расположение крепёжных отверстий у LGA 1200 осталось прежним, это и позволяет гарантировать совместимость. Как известно, кристалл десятиядерных процессоров Comet Lake-S стал тоньше по сравнению с предшественниками, но это компенсируется толщиной медной крышки процессора, которая увеличена. В итоге, прижимное усилие при монтаже системы охлаждения останется прежним.

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охлаждение процессора scythe lga 1200 кулеры для процессора
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