Производитель систем охлаждения Scythe вполне справедливо решил, что из совместимости своей продукции с разъёмом LGA 1200 не нужно делать большую проблему, поскольку все крепления для LGA 115x подходят и к материнским платам для процессоров Intel в исполнении LGA 1200.

реклама

Источник изображения: Scythe

реклама

Об этом сделано лаконичное объявление на сайте Scythe, желающие получить пошаговую инструкцию могут воспользоваться соответствующими материалами для LGA 1156/1155/1151/1150.

реклама

Источник изображения: Scythe

Расположение крепёжных отверстий у LGA 1200 осталось прежним, это и позволяет гарантировать совместимость. Как известно, кристалл десятиядерных процессоров Comet Lake-S стал тоньше по сравнению с предшественниками, но это компенсируется толщиной медной крышки процессора, которая увеличена. В итоге, прижимное усилие при монтаже системы охлаждения останется прежним.