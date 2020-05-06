Scythe не особо переживает по поводу совместимости с LGA 1200
Производитель систем охлаждения Scythe вполне справедливо решил, что из совместимости своей продукции с разъёмом LGA 1200 не нужно делать большую проблему, поскольку все крепления для LGA 115x подходят и к материнским платам для процессоров Intel в исполнении LGA 1200.
реклама
рекламаОб этом сделано лаконичное объявление на сайте Scythe, желающие получить пошаговую инструкцию могут воспользоваться соответствующими материалами для LGA 1156/1155/1151/1150.
реклама
Расположение крепёжных отверстий у LGA 1200 осталось прежним, это и позволяет гарантировать совместимость. Как известно, кристалл десятиядерных процессоров Comet Lake-S стал тоньше по сравнению с предшественниками, но это компенсируется толщиной медной крышки процессора, которая увеличена. В итоге, прижимное усилие при монтаже системы охлаждения останется прежним.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила