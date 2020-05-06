Российский оверклокер Nazar является счастливым обладателем так называемого «чиллера» - устройства, позволяющего опускать температуру в контуре системы жидкостного охлаждения до уровня значительно ниже комнатной. «Климатическая независимость» нашего соотечественника позволяет ему круглый год проводить эксперименты, нацеленные на обновление рекордов в сфере экстремального разгона.

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На этой неделе Nazar решил попытать счастья в разгоне процессора Intel Core i9-10980XE, используя водоблок и чиллер. В тесте 3DMark11 Physics ему удалось занять третье место среди всех процессоров с 18 ядрами, результат составил 29 311 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Nazar

В абсолютном зачёте он соответствует 11-му месту, в модельном – первому. В базе данных HWBot зафиксирована частота 5141 МГц, но на снимке экрана данный процессор красуется на частоте 5263 МГц с 18 активными ядрами и Hyper-Threading. В тесте HWBot x265 наш соотечественник оказался на втором месте в модельном зачёте с результатом 171,979 кадра в секунду.