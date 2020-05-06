Обновлён рекорд GPUPI 1B для NVIDIA GeForce GTX 970
Графические решения NVIDIA семейства Maxwell ещё не для всех стали музейными экспонатами, поэтому эксперимент американского энтузиаста Splave для многих читателей сохраняет актуальность. Он разогнал модифицированную видеокарту GeForce GTX 970 до 2166/7012 МГц при помощи жидкого азота.
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рекламаЭто позволило занять первое место в GPUPI 1B с результатом 21,008 секунды, обойдя предыдущего участника на 226 мс.
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Частота центрального процессора Intel Core i9-10980XE на результат теста особо не влияла, в конкретном случае она не превысила 4.0 ГГц при активности восемнадцати ядер без Hyper-Threading.
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