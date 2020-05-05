Корпорации Intel удалось реализовать серьёзную сделку в непростых условиях пандемии и самоизоляции. Всего за сорок дней по удалённым каналам было согласовано поглощение молодой израильской компании Moovit, которая была основана в 2012 году. Её сфера специализации – это мобильное приложение для построения оптимальных маршрутов в городской среде, с учётом возможности передвижения пешком, на общественном транспорте, такси или личном автомобиле.

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Источник изображения: Intel

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Профильное приложение охватывает более 800 млн пользователей в 102 странах, а также 3100 крупных городов. Intel с 2018 года владеет небольшим пакетом акций Moovit, который обошёлся ей в $50 млн, за оставшиеся активы она доплатит примерно $860 млн. В структуре Intel компания Moovit сохранит относительную независимость, но наиболее плотно будет сотрудничать с Mobileye, которая тоже базируется в Израиле. За счёт глубокой интеграции соответствующих сервисов Moovit и экосистемы Mobileye компания Intel рассчитывает на сотрудничество со службами автоматических такси, которые в отдельных странах начнут работу уже в 2022 году. К концу десятилетия оборот рынка таких услуг вырастет до $160 млрд.