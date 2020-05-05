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Рынок моноблоков во втором квартале ожидает заметное оживление

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Потребность в организации удалённых рабочих мест продолжает поддерживать спрос на различные виды ПК на высоком уровне. Как отмечает DigiTimes Research, после характерного для первого квартала падения объёмов выпуска моноблоков на 29%, второй квартал будет характеризоваться симметричным ростом в последовательном выражении.

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Источник изображения: Apple

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В данном случае, разумеется, скажется «эффект низкой базы», поскольку в первом квартале многие производства были остановлены, а логистические связи были нарушены. Отложенный спрос позволит производителям во втором квартале реализовать больше моноблоков, чем обычно. Apple даже может выйти на второе место среди компаний, продающих моноблоки – настольные компьютеры с интегрированной в один корпус с дисплеем начинкой. HP Inc. останется на третьем месте, а лидером будет Lenovo. Крупнейшим контрактным производителем моноблоков остаётся Quanta Computer, чья доля на рынке соответствующих услуг превысит 40%.

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