В мае можно будет купить только процессоры Intel Comet Lake серий K и KF
Выводя на рынок новое семейство процессоров, любой производитель мечтает сперва «снять сливки», ограничивая первичный ассортимент более дорогими моделями. Intel не является исключением, и представленное в полном варианте в конце апреля семейство процессоров Comet Lake-S в продажу будет поступать поэтапно, как отмечает ресурс TechPowerUp со ссылкой на производителя.
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рекламаСперва ресурс заявил, что в мае на рынок выйдут только процессоры Comet Lake серии K со свободным множителем, но позже добавил, что к ним в указанные сроки присоединятся и процессоры серии KF, у которых есть свободный множитель, но отключена встроенная графика. Таким образом, самый доступный из предлагаемых в мае процессоров Comet Lake-S будет стоить $237, им станет Core i5-10600KF.
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