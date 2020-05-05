Выводя на рынок новое семейство процессоров, любой производитель мечтает сперва «снять сливки», ограничивая первичный ассортимент более дорогими моделями. Intel не является исключением, и представленное в полном варианте в конце апреля семейство процессоров Comet Lake-S в продажу будет поступать поэтапно, как отмечает ресурс TechPowerUp со ссылкой на производителя.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Сперва ресурс заявил, что в мае на рынок выйдут только процессоры Comet Lake серии K со свободным множителем, но позже добавил, что к ним в указанные сроки присоединятся и процессоры серии KF, у которых есть свободный множитель, но отключена встроенная графика. Таким образом, самый доступный из предлагаемых в мае процессоров Comet Lake-S будет стоить $237, им станет Core i5-10600KF.