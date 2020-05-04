Новые ускорители вычислений NVIDIA и AMD выйдут в этом году
Как отмечает издание DigiTimes, тайваньские подрядчики по тестированию микропроцессорной продукции в этом году столкнулись с увеличением заказов на профильные услуги, связанные с предстоящим выходом новых графических процессоров AMD и NVIDIA серверного класса.
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рекламаКомпания AMD свои соответствующие намерения не особо скрывала, рассказывая на мероприятии для аналитиков в начале марта о носителях архитектуры CDNA. В отношении планов NVIDIA на этот год гораздо больше неопределённости. Китайские источники даже сообщили накануне, что выпуском графических процессоров Hopper по 5-нм технологии с применением EUV-литографии может заняться компания Samsung Electronics.
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