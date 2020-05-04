Компания Apple на квартальном отчётном мероприятии заявила, что её партнёры смогли почти полностью восстановить производство к концу марта, а в первые недели апреля спрос начал демонстрировать устойчивый рост. Это позволило руководству предположить, что во втором квартале вырастет спрос на ноутбуки Mac и планшеты iPad.

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Как поясняет ресурс DigiTimes , сейчас «узким местом» при производстве ноутбуков стали поставщики комплектующих из Юго-Восточной Азии, поскольку во многих странах региона меры самоизоляции в самом разгаре. Китайские производственные мощности больше не считаются источником подобных проблем.

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Источник изображения: Izismile

У производителей серверного оборудования сформировался хороший портфель заказов на второе полугодие, но вот удовлетворить их все в полном объёме вряд ли получится, поскольку производственные и логистические проблемы наблюдаются и в этом сегменте рынка.