Обычный для многих стран понедельник украсила новость с ресурса ChipHell, который поделился подробностями об эволюции платформы Intel LGA 1700. Известно, что первыми это конструктивное исполнение примерят 10-нм процессоры Alder Lake-S, которые выйдут не ранее 2021 года. Как сообщают китайские источники, разъём LGA 1700 сможет принять и два последующих поколения настольных процессоров Intel.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

По всей видимости, 7-нм процессоры Meteor Lake обеспечат поддержку интерфейса PCI Express 5.0, само по себе количество линий интерфейса увеличится по сравнению с LGA 1200, а вот с поддержкой DDR5 в потребительском сегменте торопиться не будет, если верить китайскому источнику. Напомним, что в серверном сегменте Intel внедрит поддержку DDR5 в 2022 году, а у AMD к тому моменту она появится и в потребительском секторе. Процессоры в исполнении LGA 1700 будут крупнее своих предшественников, для систем охлаждения потребуются новые крепления.