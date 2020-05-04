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LGA 1700: платформа для трёх последовательных поколений процессоров Intel

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Обычный для многих стран понедельник украсила новость с ресурса ChipHell, который поделился подробностями об эволюции платформы Intel LGA 1700. Известно, что первыми это конструктивное исполнение примерят 10-нм процессоры Alder Lake-S, которые выйдут не ранее 2021 года. Как сообщают китайские источники, разъём LGA 1700 сможет принять и два последующих поколения настольных процессоров Intel.

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Источник изображения: Intel

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По всей видимости, 7-нм процессоры Meteor Lake обеспечат поддержку интерфейса PCI Express 5.0, само по себе количество линий интерфейса увеличится по сравнению с LGA 1200, а вот с поддержкой DDR5 в потребительском сегменте торопиться не будет, если верить китайскому источнику. Напомним, что в серверном сегменте Intel внедрит поддержку DDR5 в 2022 году, а у AMD к тому моменту она появится и в потребительском секторе. Процессоры в исполнении LGA 1700 будут крупнее своих предшественников, для систем охлаждения потребуются новые крепления.

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Теги

intel lga 1200 ddr5 pci express 5.0 alder lake lga 1700 meteor lake
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