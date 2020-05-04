GeForce GTX 1060 разогналась до 3 ГГц по видеочипу
На днях американский энтузиаст mllrkllr88 реализовал довольно любопытный эксперимент. Видеокарту GeForce GTX 1060 он оснастил внешней подсистемой питания – это так называемый «зомби-мод», позволяющий существенно расширить диапазон подаваемых напряжений. Аппаратной модификации сопутствовало и серьёзное охлаждение – использовался резервуар с жидким азотом, установленным на графический процессор.
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рекламаЦентральный процессор Intel Core i9-7980XE охлаждался водоблоком, его частота была повышена до 5.0 ГГц, а вот графический процессор приблизился к рубежу 3 ГГц.
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Для видеочипов семейства Pascal это не рекордная частота – в статистике HWBot имеются и свидетельства о превышении данного условного рубежа. Так или иначе, в тесте GPUPI 1B именно описываемая система заняла первое место в модельном зачёте GeForce GTX 1060 с результатом 20,354 секунды.
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