На днях американский энтузиаст mllrkllr88 реализовал довольно любопытный эксперимент. Видеокарту GeForce GTX 1060 он оснастил внешней подсистемой питания – это так называемый «зомби-мод», позволяющий существенно расширить диапазон подаваемых напряжений. Аппаратной модификации сопутствовало и серьёзное охлаждение – использовался резервуар с жидким азотом, установленным на графический процессор.

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Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

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Центральный процессор Intel Core i9-7980XE охлаждался водоблоком, его частота была повышена до 5.0 ГГц, а вот графический процессор приблизился к рубежу 3 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, mllrkllr88

Для видеочипов семейства Pascal это не рекордная частота – в статистике HWBot имеются и свидетельства о превышении данного условного рубежа. Так или иначе, в тесте GPUPI 1B именно описываемая система заняла первое место в модельном зачёте GeForce GTX 1060 с результатом 20,354 секунды.