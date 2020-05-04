Главный редактор ресурса WikiChip Fuse со страниц Twitter сообщил, что неразрушающие методы измерений позволили ему с коллегами определить, что кристалл десятиядерного процессора Core i9-10900K семейства Comet Lake имеет размеры примерно 9,21 х 21,66 мм, что даёт площадь около 199,49 кв.мм.

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Источник изображения: Intel

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Как известно, толщина кристалла уменьшена ради улучшения условий теплоотвода, но это не единственная компоновочная оптимизация. Появление двух дополнительных ядер увеличило длину кристалла, в результате чего Intel пришлось справа от контроллера памяти (фиолетовая зона на фото) расположить область пустого кремния, не несущего никакой функциональной нагрузки. Это своего рода «компенсирующая зона», на фото она имеет почти однородный тёмный цвет. Её площадь приближается к семи квадратным миллиметрам, по данным первоисточника.