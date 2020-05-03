Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Планшетный рынок в пандемию: Apple держит удар и долю рынка

+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

В первом квартале этого года, как отмечает агентство Strategy Analytics, мировой рынок планшетных компьютеров сократился на 12%, и противостоять этой тенденции лучше всего удавалось пяти крупнейшим игрокам. Все прочие потеряли до 23% продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

реклама

Источник изображения: Strategy Analytics

реклама

Лидером осталась Apple, причём, она приблизилась к отметке в 30% рынка впервые с 2013 года, как отмечают авторы исследования, хотя объёмы продаж iPad и сократились на 3% по сравнению с предыдущим годом. На втором месте с 14,6% рынка расположилась компания Samsung, а вот Huawei свои 9,4% рынка удержала с большим трудом – внутренний рынок Китая, переживавший в первом квартале непростые времена, подорвал объёмы продаж на 15%. Amazon сократил продажи планшетов на 9%, а вот Lenovo единственной из пятёрки лидеров удалось увеличить объёмы реализации на 2%.

Представители Apple на квартальной отчётной конференции заявили, что во втором квартале рассчитывают на стабильный спрос не только на компьютеры Mac, но и на планшеты iPad. Такие прогнозы им позволяет делать статистика первых трёх недель апреля, когда спрос на перечисленные устройства вернулся к росту. Эффект обновления парка устройств из-за перехода на удалённую работу и дистанционное обучение пока себя не исчерпал полностью.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика apple планшетные компьютеры ipad pro
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Планшетный рынок в пандемию: Apple держит удар и долю рынка
+
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
+
Amazon уточнил сроки доступности плат на основе Intel Z490
2
Intel готовит к выпуску мобильные версии процессоров Rocket Lake
+
Процессоры Intel Comet Lake-S существуют в ассортименте шести степпингов
35
Компания AMD была основана 51 год назад
132

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 47
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение GeForce GTX 1660 Super и GTX 760 в 2020: 6 лет эволюции
80
Обзор и тестирование Samsung M378A1K43CB2-CTD 8Gb 2666MHz cl19
34
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
22
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
30
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
+

Сейчас обсуждают

nepranov
09:30
Хочу.
AMD Ryzen уверенно занимают более 50% рынка в мире по данным крупных ритейлеров, вытесняя Intel
DWORD
09:30
смотрим на ценник "улыбаемся и машем"
Amazon уточнил сроки доступности плат на основе Intel Z490
warmuza
09:29
Давайте.
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
warmuza
09:28
Когда зелот пишет сам, а не переводит статьи Экспертов с других сайтов - прям видно, что пишет ребёнок, либо взрослый с интеллектом ребёнка. Который ещё рассказывает, что ему некогда писать нормальны...
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
ЯсенПЕНЬtium
09:27
Обычно дроссели свистят, конечно вы правы. Поправил.
5 советов покупателю подержанной видеокарты
Senyor74
09:27
Ну не нравится статья, проходите мимо. С автором, почти, согласен. Особенно про Odyssey. Cам сейчас в дополнение играю.
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
Motor Head
09:27
ASUS Striker Extreme была кипятильником и охлаждение на ней (куча теплотрубок и радиаторов) не спасало от высоких температур. Была такая в свое время :)
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
nepranov
09:25
Ты правильно написал, 4.8Ггц под воздушной башней что бы Линкс пройти, 5Ггц для игр и работы.
AMD Ryzen уверенно занимают более 50% рынка в мире по данным крупных ритейлеров, вытесняя Intel
ExtenZ
09:22
Ути-пути, ми-ми-ми, прям под Российский флаг
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
nazgulsh
09:21
А что, кто-то играет в 720р? Минимум 1080 как мне кажется. Даи не кажется, посмотрите статистику Стима по разрешениям.
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем