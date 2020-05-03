В первом квартале этого года, как отмечает агентство Strategy Analytics, мировой рынок планшетных компьютеров сократился на 12%, и противостоять этой тенденции лучше всего удавалось пяти крупнейшим игрокам. Все прочие потеряли до 23% продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: Strategy Analytics

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Лидером осталась Apple, причём, она приблизилась к отметке в 30% рынка впервые с 2013 года, как отмечают авторы исследования, хотя объёмы продаж iPad и сократились на 3% по сравнению с предыдущим годом. На втором месте с 14,6% рынка расположилась компания Samsung, а вот Huawei свои 9,4% рынка удержала с большим трудом – внутренний рынок Китая, переживавший в первом квартале непростые времена, подорвал объёмы продаж на 15%. Amazon сократил продажи планшетов на 9%, а вот Lenovo единственной из пятёрки лидеров удалось увеличить объёмы реализации на 2%.

Представители Apple на квартальной отчётной конференции заявили, что во втором квартале рассчитывают на стабильный спрос не только на компьютеры Mac, но и на планшеты iPad. Такие прогнозы им позволяет делать статистика первых трёх недель апреля, когда спрос на перечисленные устройства вернулся к росту. Эффект обновления парка устройств из-за перехода на удалённую работу и дистанционное обучение пока себя не исчерпал полностью.