AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Время в режиме самоизоляции тянется мучительно долго, но уже скоро компания Intel разрешит обозревателям опубликовать обзоры представленных в последний день апреля процессоров Comet Lake. Пока же у нас есть возможность освежить в памяти выдержки из методического пособия AMD, в котором сравниваются актуальные по состоянию на апрель собственные процессоры марки и изделия конкурента.
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рекламаВосьмиядерному Intel Core i9-9900K в этом документе противостоит AMD Ryzen 9 3900X с двенадцатью ядрами, и набор тестовых приложений подобран так, чтобы не оставлять конкуренту ни единого шанса.
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Прочие модели AMD Ryzen сравниваются как с процессорами Coffee Lake Refresh, так и с их предшественниками. У процессоров AMD семейства Matisse выделяется объём кеш-памяти, подчёркивается важность этой характеристики в игровых приложениях.
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Кстати, компания Intel от своих прежних амбиций в игровом сегменте тоже не отказывается, и представленный в конце апреля десятиядерный Core i9-10900K именует самым быстрым игровым процессором в мире. В сравнении, как отмечает сноска к пресс-релизу, использовался процессор AMD Ryzen 9 3950X. Подобное позиционирование ограничено законом в Китае и Вьетнаме, в этих странах Core i9-10900K будет продвигаться под лозунгом «элитное быстродействие в реальных приложениях».
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