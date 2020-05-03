Время в режиме самоизоляции тянется мучительно долго, но уже скоро компания Intel разрешит обозревателям опубликовать обзоры представленных в последний день апреля процессоров Comet Lake. Пока же у нас есть возможность освежить в памяти выдержки из методического пособия AMD, в котором сравниваются актуальные по состоянию на апрель собственные процессоры марки и изделия конкурента.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Восьмиядерному Intel Core i9-9900K в этом документе противостоит AMD Ryzen 9 3900X с двенадцатью ядрами, и набор тестовых приложений подобран так, чтобы не оставлять конкуренту ни единого шанса.

реклама

Источник изображения: AMD

Прочие модели AMD Ryzen сравниваются как с процессорами Coffee Lake Refresh, так и с их предшественниками. У процессоров AMD семейства Matisse выделяется объём кеш-памяти, подчёркивается важность этой характеристики в игровых приложениях.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама