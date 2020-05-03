В обычных условиях «бумажный анонс», когда до возможности купить представленный продукт остаётся несколько недель, мог бы раздражать аудиторию, но в условиях пандемии общественность уже свыклась с ограниченным доступом ко многим товарам и услугам, а наличие некоторого свободного времени как раз можно заполнить обсуждением теоретических вопросов, имеющих отношение к дебюту новых продуктов.

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Интернет-магазин Amazon в Нидерландах уже предлагает оформить предварительный заказ на материнские платы, основанные на наборе логики Intel Z490.

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Источник изображения: Amazon

Из аннотации на голландском языке следует, что формальный дебют таких плат был намечен на 30 апреля, но в продажу они не поступят ранее 13 мая. По некоторым данным, последняя дата тоже может быть пересмотрена из-за логистических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.