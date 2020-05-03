Пандемия коронавируса явно не мешает специалистам Intel планомерно готовиться к выходу новых процессоров. В коде Linux они в начале текущего месяца успели прописать упоминания о совместимости процессоров Rocket Lake не только с наборами логики для Comet Lake, но и для Tiger Lake.

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Источник изображения: FreeDesktop.org

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В первом случае это подтверждает уже имеющиеся данные о способности процессоров Rocket Lake работать в материнских платах с разъёмом LGA 1200, которые предназначены для процессоров Comet Lake-S. В случае с Tiger Lake такая совместимость может иметь место в мобильном сегменте. Другими словами, высока вероятность того, что семейство Rocket Lake будет расширено и на мобильные ПК. Процессоры Tiger Lake будут предлагаться только в мобильном исполнении.