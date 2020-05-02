Японский блогер Momomo_US после официального дебюта процессоров Intel Comet Lake-S смог систематизировать имеющуюся информацию об ассортименте степпингов, предусмотренных при их производстве.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Предполагается, что для производства всего ассортимента моделей Comet Lake-S компания Intel будет использовать четыре различных кристалла, с количеством ядер от четырёх до десяти штук, и только последний будет полностью новым. Прочие кристаллы должны перекочевать из семейства Coffee Lake Refresh. Соответственно, номенклатура степпингов получилась достаточно разнообразной: G0, P0, R1, G1, P1 и Q0. Их распределение по серийным процессорам Comet Lake предстоит определить экспериментальным путём.