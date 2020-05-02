Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Компания AMD была основана 51 год назад

+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

В прошлом году AMD отмечала пятидесятилетний юбилей, как и её действующий генеральный директор, а первого мая этого года отмечался 51-й год со дня основания компании. В 1969 году Джерри Сандерс (Jerry Sanders) и восемь его компаньонов основали Advanced Micro Devices, место у руля он уступил Гектору Руису (Hector Ruiz) только в 2000 году, в возрасте шестидесяти четырёх лет.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Штаб-квартира AMD переехала в Санта-Клару лишь в 2017 году, поскольку истёк срок аренды с владельцем исторического здания. Ну, а в прошлом году «родовое гнездо» с характерной колоннадой на входе перестало существовать, на его месте будет возведён жилой комплекс на тысячу с лишним квартир и небольшая парковая зона. Свой пятьдесят первый день рождения AMD встретила в отличной технической и финансовой форме.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Компания AMD была основана 51 год назад
+
NVIDIA не осталась в стороне от моды на создание аппаратов ИВЛ
1
Linux и Chrome OS внедряют поддержку процессоров Intel Alder Lake и Rocket Lake
+
MSI представила платы для CPU Comet Lake-S
6
Xbox Series X в действии можно будет увидеть седьмого мая
1
Смена разъёма на LGA 1200: даже официальная информация Intel неоднозначна
31

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 32
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 71
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
32
Мой метод переустановки Windows: быстро, надежно и безопасно
55
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
144
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
77
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
15
Сравнение GeForce GTX 1660 Super и GTX 760 в 2020: 6 лет эволюции
11
Обзор и тестирование Samsung M378A1K43CB2-CTD 8Gb 2666MHz cl19
10

Сейчас обсуждают

Artem Rodionow
09:08
Мля, как же тупо называть ядра лишними основывясь только на ИГРАХ.. Детский сад.
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
Сергей Решетников
09:06
Но ведь обходит.И это главное.И АМД действительно улутшает архитектуру,а не просто добавляет мегагерцы.
Обновлённый 12-нм AMD Ryzen 3 1200 AF ощутимо превосходит своего 14-нм предшественника — тестирование SteDi Gaming
Zmey1945
09:04
Сижу на 2066 , ой9 7980хе 4,9 температура в играх в среднем 65 градусов. 2066 отлично подошёл для игр.
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
Kopcheniy
08:56
Просто тупо пережаривают, вот и все. В том числе и в майнинге.
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
Kopcheniy
08:55
Действительно, отвал чипа спрогнозировать трудно. Сам нарвался (впервые за все время), через две недели после покупки карты, однако продавец пошел навстречу и дал другую карту. Уже почти три месяца пр...
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
Kopcheniy
08:51
Это не реинкарнация, чипа с таким кол-вом блоков ранее не было.
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
Kopcheniy
08:50
В год =)
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
Катерина Стец
08:49
Рано начала переводить. РДР 3 если и будет,то лет так через 10 =)
Rockstar намеренно ухудшает экономику GTA Online, чтобы пользователи вскоре переходили на GTA 6 — новые сведения от инсайдера
Kopcheniy
08:49
Разница между ними будет только в DX12, и то на уровне 10-15%. Обе эти карты у меня были, в DX11 разницы нет, только за счет 4 ГБ позволит более качественные текстуры сможет загружать
Мой список лучших подержанных видеокарт AMD для ультраэкономного геймера
ShadowTM
08:48
С выходом новых моделей на старых дышать будет всё тяжелее.
NVIDIA не осталась в стороне от моды на создание аппаратов ИВЛ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем