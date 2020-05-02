В прошлом году AMD отмечала пятидесятилетний юбилей, как и её действующий генеральный директор, а первого мая этого года отмечался 51-й год со дня основания компании. В 1969 году Джерри Сандерс (Jerry Sanders) и восемь его компаньонов основали Advanced Micro Devices, место у руля он уступил Гектору Руису (Hector Ruiz) только в 2000 году, в возрасте шестидесяти четырёх лет.

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Источник изображения: AMD

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Штаб-квартира AMD переехала в Санта-Клару лишь в 2017 году, поскольку истёк срок аренды с владельцем исторического здания. Ну, а в прошлом году «родовое гнездо» с характерной колоннадой на входе перестало существовать, на его месте будет возведён жилой комплекс на тысячу с лишним квартир и небольшая парковая зона. Свой пятьдесят первый день рождения AMD встретила в отличной технической и финансовой форме.