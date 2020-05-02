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NVIDIA не осталась в стороне от моды на создание аппаратов ИВЛ

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Разрабатывать аппараты искусственной вентиляции лёгких в это непростое время бросились самые разные компании: от производителей электромобилей до производителей игровых компьютеров. Компания NVIDIA не смогла остаться в стороне от тенденции, если верить видео, опубликованному старшим научным советником компании Биллом Далли (Bill Dally), который по совместительству является профессором Стэнфордского университета.

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Источник изображения: YouTube, OP Vent

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Опираясь на консультации со специалистами по разработке медицинского оборудования, представитель NVIDIA и его команда смогли создать прототип аппарата искусственной вентиляции лёгких, который использует минимум компонентов, но купить их можно в серийном исполнении уже сейчас. В условиях массового производства, по словам представителей NVIDIA, такой аппарат будет обходиться не более чем в $300. Если учесть, что специализированные аппараты ИВЛ стоят сотни тысяч долларов, разница кажется существенной. Весь вопрос в том, насколько простая конструкция позволит эффективно решать задачи, возникающие перед такого рода оборудованием.

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