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MSI представила платы для CPU Comet Lake-S

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Компания MSI не осталась в стороне и тоже представила несколько материнских плат 400-й серии для процессоров Intel семейства Comet Lake-S. Новинки тайваньского технологического гиганта ориентированы на чипы Intel, устанавливаемые в сокет LGA 1200. Материнские платы MSI поддерживают работу со скоростной памятью и настольными процессорами с количеством ядер вплоть до 10. Платы разделены на три сегмента: MEG, MPG и MAG. Они ориентированы на разные запросы пользователей и на разные ценовые категории.



Вне зависимости от линейки все новинки объединяет поддержка современных технологий и передовых инженерных решений. Они оснащены хорошей системой охлаждения, включая СО для SSD-накопителей M.2. Эффективному охлаждению способствует увеличенное количество слоёв печатной платы. Их число выросло до десяти.

Новинки наделены всеми ключевыми проводными/беспроводными интерфейсами. Есть поддержка контроллера 2,5 Гбит/сек Ethernet и стандарта Wi-Fi 6. Также все материнские платы оборудованы подсветкой и могут похвастаться оптимизацией под установку фирменных систем охлаждения MSI.



Линейка MEG включает флагманские модели MEG Z490 Godlike и MEG 490 Ace. Они имеют массивные радиаторы с кулерами и тепловыми трубками для охлаждения, поддерживают память DDR4-5000, а эксклюзивом является металлическая пластина Chest Plate для предотвращения поломок при установке в корпус ПК. MEG Z490 Godlike может похвастаться цветным экраном на базе матрице OLED, поддержкой 10 Гбит/сек Ethernet и Thunderbolt 3.



Представительницы линейки MPG оборудованы 2,5 Гбит/сек интерфейсами Realtek, могут похвастаться мощным охлаждением и поддерживают ОЗУ DDR4-4800. Всего их компания MSI представила четыре, включая Z490 Gaming Edge WIFI, ориентированную на форм-фактор micro-ATX.



Для пользователей, желающих получить бюджетную плату, компания MSI подготовила семейство MAG. Три решения построены на чипсете Intel B460 и ещё одно основано на старшей модели Intel Z490.



Отдельно стоит отметить линейку Pro, которая нацелена на рабочие системы. Её флагманом выступает плата Z490-A PRO. Вместе с ней компания MSI выпустила ещё несколько моделей на базе чипсета B460.
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msi материнские платы intel z490
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Sergiu Bunacalea
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Синебенчь
14:36
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Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
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