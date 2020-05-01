Смена разъёма на LGA 1200: даже официальная информация Intel неоднозначна
Представители GamersNexus при попытке объяснить причины перехода процессоров Intel на исполнение LGA 1200 использовали собственную гипотезу. В переписке с Intel они выяснили, что новый процессорный разъём потребовался под будущие изменения в сфере поддерживаемых интерфейсов. Они тут же обратились к производителям материнских плат, и те радостно сообщили о способности преемников Comet Lake поддерживать PCI Express 4.0.
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рекламаМежду тем, не всё так просто. Процессоры Rocket Lake будут использовать восемь линий PCI Express 3.0 для связи с чипсетом Intel Z490, а поддержку PCI Express 4.0 они реализуют исключительно собственными силами. Ускорение шины DMI, соединяющей чипсет и процессор – это тоже изменение в интерфейсах, не исключено, что Intel имела в виду именно его.
Озвученная на брифинге для прессы информация Intel гласит о том, что переход на LGA 1200 потребовался ради обеспечения стабильным питанием процессоров Comet Lake с десятью вычислительными ядрами, которые увенчали продуктовую линейку. Конечному потребителю от этого не легче, но теперь хотя бы понятно, что новый процессорный разъём был придуман не из вредительских побуждений.
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