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Тим Кук описал типичного покупателя iPhone SE

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Квартальный отчёт Apple позволил узнать, что компания увеличила выручку на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым сложным месяцем в квартале стал февраль, поскольку в Китае были закрыты магазины, наблюдались проблемы с поставками комплектующих и производством продукции. К концу марта объёмы производства удалось восстановить, хотя это было не так просто. В текущем квартале Apple ожидает роста спроса на Mac и iPad, но снижения спроса на iPhone и носимые устройства.

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Источник изображения: Apple

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Когда на квартальной конференции речь зашла о потенциальных покупателях представленного недавно iPhone SE, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) взялся развеять стереотип. По его словам, новый iPhone SE будут покупать не те, кто не готов тратить больше на флагманские модели, а любители компактных смартфонов. Кроме того, iPhone SE сможет заинтересовать тех, кто переходит с Android-смартфонов. Естественно, спрос на модель будет выше в тех регионах, где уровень доходов населения выше, как признал Кук.

Выручка от реализации iPhone за квартал снизилась на 7%, но представители Apple заявили о новом рекорде по численности пользователей этих смартфонов. Аналогичный рекорд показала и пользовательская база компьютеров Mac и планшетов iPad. Выручка в сегменте носимых устройств выросла на 23%, обновив квартальный рекорд. В сегменте услуг выручка выросла на 17%, установив исторический рекорд.

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Теги

смартфоны аналитика apple финансы iphone se 2020
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