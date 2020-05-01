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ASUS презентовала в России материнские платы на чипсете Z490 для процессоров Comet Lake-S

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После того, как Intel анонсировала процессоры поколения Comet Lake-S, многие производители начали показывать миру материнские платы для новинок. Одной из первых это сделала тайваньская компания ASUS, которая презентовала несколько решений на чипсете Intel Z490.



В ассортимент вошли различные модели, ориентированные на разные задачи и разные ценовые категории. Платы компании ASUS адаптированы специально под игры, профессиональный софт для создателей контента, а также для разгона CPU.

Все материнские платы, основанные на чипсете Intel Z490, обладают уникальными возможностями и современными функциями разгона процессоров, что позволяет добиваться рекордных значений частоты CPU.



Новинки ASUS наделены поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Список интерфейсов также включает Ethernet и порты USB Type-C Gen2 (USB 3.2) и USB 3.2 Gen2x2. Для любителей разгона процессоров предусмотрены умные технологии AI Cooling, AI Overclocking и AI Networking, которые позволяют «играть» с частотами, охлаждать CPU и управлять сетевым соединением.

Платы на чипсете Z490 обзавелись поддержкой GameFirst VI и CreationFirst, которые будут встречаться в моделях линеек ROG и ProArt соответственно. Целостность сигнала обеспечивает продуманная разводка слотов памяти. Технология ASUS OptiMem III даёт возможность применять модули оперативки типа DDR4 с частотой до 5 ГГц.



Семейство ROG представляет сразу несколько новинок. Например, элитарные ROG MAXIMUS XII Apex, ROG MAXIMUS XII Formula и ROG MAXIMUS XII Hero (Wi-Fi).

Для геймеров предусмотрены также модели ROG STRIX Gaming, ROG STRIX Z490-E Gaming, Z490-F Gaming, Z490-I Gaming, Z490H-Gaming, Z490-A Gaming и Z490-G Gaming (Wi-Fi).



На этом число новинок не заканчивается. Тайваньский технологический гигант пополнил модельный ряд материнских плат ещё несколькими новыми решениями. В их число вошли TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), ProArt Z490-Creator 1G, Prime Z490-A, Prime Z490M-Plus и самая доступная Prime Z490-P.
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Нет. Просто соглашение о неразглашении информации позволяет опубликовать только эту информацию. Автор про это честно написал.
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