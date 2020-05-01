ASRock представила материнские платы для процессоров Intel Comet Lake-S
Компания ASRock, ведущий производитель плат, видеокарт и мини-ПК, анонсировала свежую линейку материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии. Новинки ориентированы на работу с представленными 30 апреля 2020 года процессорами Intel Comet Lake-S десятого поколения.
ASRock подготовила для CPU платы различных форм-факторов, которые отличаются разной начинкой и ориентированы на разные ценовые сегменты. Новинки имеют разъём Socket LGA 1200 и поддерживает работу с 10-ядерными процессорами.
Производитель представил более 30 моделей, поэтому подходящее для себя решение смогут найти пользователи с любыми запросами. Модельный ряд включает флагманские материнские платы Z490 Taichi и Ze490 PG Velocita с мощной системой охлаждения для энтузиастов, которые любят заниматься разгоном CPU. Они имеют поддержку современных стандартов Ethernet 2,5 Гбит/сек и Wi-Fi 6. Данные платы нацелены в первую очередь на работу с флагманскими 10-ядерными 20-поточными процессорами K-серии.
Для мощных компактных систем предусмотрены платы форм-фактора Mini-ITX, оборудованные адаптерами беспроводной связи Wi-Fi. Старшая модель серии, Z490 Phantom Gaming-OTX/TD3 имеет улучшенную подсистему питания с активным охлаждением. Кроме того, в список новинок вошли платы среднего и бюджетного уровней H470, B460 и H410. Модели Z490 Taichi, PG Velocita, Steel Legend, Extreme4 и даже H470 Steel поддерживают PCI Express 4.0.
Производитель хорошо поработал над звуковой частью. За счёт использования Nahimic Audio пользователи получат качественный звук вне зависимости от выбранного устройства для воспроизведения и метода подключения. В топовых платах 400-й серии есть установленный цифроаналоговый преобразователь ESS 9218 SABRE, который в паре с конденсатором WIMA способен обеспечить кристально чистое звучание.
ASRock наделила свои материнские платы поддержкой технологии Base Frequency Boost. Она даёт возможность разогнать любой процессор Intel поколения Comet Lake-S, включая модели без индекса K, т.е. с заблокированным множителем.
Как итог, компания ASRock постаралась удовлетворить потребности как можно большего количества пользователей, выпустив несколько десятков материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии. Со списком всех новинок и их детальными техническими параметрами вы можете ознакомиться на официальном сайте производителя.
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