В специальном разделе сайта Intel уже можно найти подробное описание характеристик базового набора чипсетов «четырёхсотого» семейства, которое будет сопутствовать центральным процессорам Comet Lake в исполнении LGA 1200. Если не считать один чипсет для встраиваемых систем, то сейчас в базе данных Intel упоминаются наборы системной логики Z490 ($50), H470 ($32), B460 ($28) и H410 ($26).

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Нажмите на картинку для увеличения. Источник изображения: Intel

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Конечно, обывателю цены на чипсеты нужны лишь для оценки внутренней иерархии продуктов, поскольку стоимость материнских плат на их основе будет определяться и другими весомыми факторами. Intel Z490 за счёт расширенной поддержки разгона, например, потребует более дорогой подсистемы питания и охлаждения. Различаются чипсеты и количеством поддерживаемых линий PCI Express 3.0, а также комбинацией портов USB различных поколений.

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Нажмите на картинку для увеличения. Источник изображения: Intel

Набор логики Intel H410 во многом усечён относительно сородичей. Так, он позволяет установить только один модуль ОЗУ на канал и подключить не более двух дисплеев. Собственных линий PCI Express 3.0 у него не более шести штук, портов SATA-600 не более четырёх штук, RAID он вообще не поддерживает, как и память Intel Optane.

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Чипсеты Intel Z490 и H470 идентичны по размеру корпуса (25 х 24 мм), только они поддерживают Intel Wi-Fi 6 AX201. Кроме того, флагманский Intel Z490 позволяет гибко конфигурировать слоты PCI Express для подключения нескольких видеокарт.