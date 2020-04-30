По мере приближения к маю компания Intel начала раскрывать всё больше информации о представленных 30 апреля процессорах семейства Comet Lake-S в исполнении LGA 1200. В частности, обновился официальный прайс-лист на сайте компании, и в нём оказалось достаточно много представителей нового семейства.

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Источник изображения: Intel

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Цены на старшие модели знатоков политики Intel не оттолкнут. Десятиядерный Core i9-10900K занял в прайс-листе одну строчку с восьмиядерным предшественником, оба предлагаются по цене $488. За те же деньги покупатель получает больше ядер, но материнскую плату придётся подобрать подходящую, оснащённую разъёмом LGA 1200.

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Источник изображения: Intel

Новинки равномерно распределены по всем сериям процессоров Intel, не обделены вниманием энергоэффективные версии, процессоры Pentium и Celeron.

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Источник изображения: Intel

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Одним из самых доступных процессоров семейства Comet Lake-S станет Celeron G5900, который будет предлагаться по цене $42.

Источник изображения: Intel

Модель использует два ядра без Hyper-Threading, обладает номинальной частотой 3.4 ГГц и уровнем TDP не более 58 Вт. Встроенная графическая подсистема Intel UHD 610 работает на частотах 350/1050 МГц, поддерживает DirectX 12 и OpenGL 4.5. Как и все процессоры семейства Comet Lake-S, младший представитель серии Celeron выпускается по 14-нм технологии.