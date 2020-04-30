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Анонс процессоров Intel Comet Lake позволил взглянуть на кристалл и упаковку

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Сегодня состоялась первая фаза анонса процессоров Intel Comet Lake-S, которая подразумевает раскрытие основных характеристик без ссылки на конкретные модели, демонстрацию внешнего вида упаковок серийных образцов и непосредственно кристалла десятиядерной модели.

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Источник изображения: Intel

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Разумеется, неофициальные источники уже так хорошо поработали над раскрытием секретов Intel, что к моменту официального анонса удивить читателя какими-то откровениями оказалась чрезвычайно сложно.

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Источник изображения: Intel

Десятиядерная модель Core i9-10900K упоминается открыто, но технические характеристики приводятся укрупнённо для всей серии Core i9, как и для всех остальных. Для увеличения картинки необходимо нажать на изображение:

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Источник изображения: Intel

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Брошюра с характеристиками чипсета Intel Z490 стала достоянием общественности ещё много месяцев назад, поэтому с этой точки зрения её официальная публикация тоже ничего не изменила.

Источник изображения: Intel

Intel напоминает, что для работы с новыми процессорами в исполнении LGA 1200 потребуются материнские платы на основе наборов логики серии Intel 400. Прочие чипсеты семейства будут представлены позже. Обзоры процессоров и материнских плат должны быть опубликованы в следующем месяце.

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Теги

intel comet lake-s lga 1200 intel z490
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Сейчас обсуждают

LoL
17:28
Не может быть, на интеле что-то криво работает? Если верить местным Ыкспертым, то интел божественен)
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ShadowTM
17:27
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Earanak
17:26
Как я понял в документации опубликованной после снятия эмбарго у них к 10900К — PL1 - 125W (без буста), PL2 - 250W (с бустом), это Power Limit рекомендуемый интелом как я понял для работы Turbo Буста,...
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
mazahakaruss
17:25
Вот спрашивается "Какого хрена, Интел?!". У Амд даже на самом младшем чипсете можно настраивать тайминги и частому озу. Я думал на этом сокете сделают разгон на B чипсете хотя бы, но увы. Хочешь разг...
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
McArcher
17:24
Кто-нибудь знает, есть ли у мобильных процессоров 4000-ой серии провал по скорости записи в память как у настольной серии 3000 ?
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LoL
17:24
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AMD Ryzen 3 3100 можно разогнать до 4,5 ГГц на все ядра
izlom1992
17:23
"в Adobe Lightroom" То есть наконец через полгода починили работу HT в лайтруме? Вау, достижения.
Процессоры Intel Comet Lake-S представлены официально: старая архитектура и новый сокет
LoL
17:22
ego0550 это такой N1ghtwish на минималках, купил амд, чтобы хейтить)
AMD Ryzen 3 3100 можно разогнать до 4,5 ГГц на все ядра
coolio
17:21
Значит 4000 без EUV выкатят.
Семь с плюсом: AMD исключила старое обозначение техпроцесса не из всех документов
Зю
17:19
Вы ещё спросите, зачем нужен рынок бюджетных видеокарт, когда 2080Ти.
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