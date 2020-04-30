Сегодня состоялась первая фаза анонса процессоров Intel Comet Lake-S, которая подразумевает раскрытие основных характеристик без ссылки на конкретные модели, демонстрацию внешнего вида упаковок серийных образцов и непосредственно кристалла десятиядерной модели.

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Источник изображения: Intel

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Разумеется, неофициальные источники уже так хорошо поработали над раскрытием секретов Intel, что к моменту официального анонса удивить читателя какими-то откровениями оказалась чрезвычайно сложно.

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Источник изображения: Intel

Десятиядерная модель Core i9-10900K упоминается открыто, но технические характеристики приводятся укрупнённо для всей серии Core i9, как и для всех остальных. Для увеличения картинки необходимо нажать на изображение:

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Источник изображения: Intel

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Брошюра с характеристиками чипсета Intel Z490 стала достоянием общественности ещё много месяцев назад, поэтому с этой точки зрения её официальная публикация тоже ничего не изменила.

Источник изображения: Intel

Intel напоминает, что для работы с новыми процессорами в исполнении LGA 1200 потребуются материнские платы на основе наборов логики серии Intel 400. Прочие чипсеты семейства будут представлены позже. Обзоры процессоров и материнских плат должны быть опубликованы в следующем месяце.