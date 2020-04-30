Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Во втором квартале поставки планшетов последовательно вырастут на 45%

+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
Лютый слив Ryzen 9 3900X - смотри цену и скидку
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Даже представители TSMC признали, что в этом полугодии спрос на планшеты вырастет, поскольку они могут использоваться для дистанционного обучения в условиях самоизоляции. Аналитики DigiTimes Research пояснили, что в первом квартале мировые поставки планшетов сократились на 33,6% до 24,7 млн экземпляров из-за нарушения производственных и логистических процессов в Китае.

реклама

Источник изображения: Apple

реклама

Второй квартал должен стать с этой точки зрения периодом возрождения рынка, поскольку спрос ещё никуда не уйдёт, а ситуация с поставками должна улучшиться. Фактически, объёмы отгрузки планшетов последовательно могут вырасти на 45,5%, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 9,9%. Неплохо для класса устройств, который в последние годы стагнировал, в лучшем случае. В первом квартале более 75% новых планшетов оснащалось дисплеем с диагональю более десяти дюймов, во втором квартале семидюймовые модели частично отыграют свои позиции.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика планшетный компьютер коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Во втором квартале поставки планшетов последовательно вырастут на 45%
+
Семь с плюсом: AMD исключила старое обозначение техпроцесса не из всех документов
2
Расходы на разработки компания AMD увеличила на 18%
+
Для AMD рост спроса на удалённую работу – это закономерность
+
AMD не исключает, что коронавирус вынудит сместить графики анонса продуктов
1
Средняя цена реализации клиентских продуктов AMD выросла за год на 19%
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
77
Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях
72
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
24
Реанимация SSD или вспомнить всё
22
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
15
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
10
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
22

Сейчас обсуждают

Алексей Сорокин
14:28
Почему столько минусов? Или вы думаете, что если у вас всё в порядке, то у других таких проблем нет? Новость: мир шире вашей квартиры\дачи\офиса.
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
porsche.911
14:26
"объем одного модуля памяти вырастит до 64 Гб" Уверен, что вырастИт, а не вырастЕт? сам модуль что ли будет растить? :D ребята, ну вы хотя бы проверяйте, что пишете
Процессоры AMD Zen 4 с поддержкой памяти DDR5 и USB 4.0 появятся на платформе AM5 в 2022 году
Гусейн Гаджиев
14:25
Тогда ты а картах полный ноль что другого для этого давно есть
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Гусейн Гаджиев
14:23
Согласен максимум 760$ дороже это уже издевательмтво
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Hyper666
14:21
Да можно и лет 10 подождать там глядишь и ДДР6 выйдет, куда спешить то ?
Процессоры AMD Zen 4 с поддержкой памяти DDR5 и USB 4.0 появятся на платформе AM5 в 2022 году
Keltis
14:19
Хватит врать. Ссылку я дал на оригинал. 5% рост за 15 месяцев. А ты не увидел даже в своей же ссылке рост, преподнося ее как провал, вот только это провалом Intel оказался ахах
Доля AMD в клиентском сегменте растёт уже десятый квартал подряд
Марат Хафизов
14:19
Лучше вообще на его новости не кликать, а если уж кликнул поставить справедливую оценку.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться в 2 раза производительнее текущего флагмана RTX 2080 Ti – характеристики и сроки выхода NVIDIA Ampere
Miki_Sambrero
14:17
Надеюсь разрабатывают ислючительно под новую ПС5, без оглядки на древнее говно ПС4
Новая информация о GTA VI — четыре основных персонажа, нелинейные миссии, разные временные отрезки и многое другое
HiLink
14:16
а потом в играх недосчитаться таких вот майнинговых фермеров, вечно вылетающие из игры блть
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
Keltis
14:15
По памяти DDR5 слишком оптимистичные какие-то прогнозы, не очень как-то верится. Ну то есть, когда выходила DDR3 были DDR2 1200+ МГц топчики, а средняя была DDR2 800, в то же время DDR3 предложила тол...
Процессоры AMD Zen 4 с поддержкой памяти DDR5 и USB 4.0 появятся на платформе AM5 в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем