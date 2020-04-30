Даже представители TSMC признали, что в этом полугодии спрос на планшеты вырастет, поскольку они могут использоваться для дистанционного обучения в условиях самоизоляции. Аналитики DigiTimes Research пояснили, что в первом квартале мировые поставки планшетов сократились на 33,6% до 24,7 млн экземпляров из-за нарушения производственных и логистических процессов в Китае.

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Источник изображения: Apple

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Второй квартал должен стать с этой точки зрения периодом возрождения рынка, поскольку спрос ещё никуда не уйдёт, а ситуация с поставками должна улучшиться. Фактически, объёмы отгрузки планшетов последовательно могут вырасти на 45,5%, а по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 9,9%. Неплохо для класса устройств, который в последние годы стагнировал, в лучшем случае. В первом квартале более 75% новых планшетов оснащалось дисплеем с диагональю более десяти дюймов, во втором квартале семидюймовые модели частично отыграют свои позиции.