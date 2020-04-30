Канал CNBC не мог обойтись без традиционного для периода квартальной отчётности интервью с Лизой Су (Lisa Su), генеральным директором AMD, но специфика конкретного эфира заключалась в том, что глава компании выступала по каналу видеосвязи из своего дома, а не из телестудии. Собственно, даже квартальная конференция проходила в дистанционном режиме, и так же седьмого мая будет проведено ежегодное собрание акционеров AMD.

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Источник изображения: YouTube, CNBC

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Когда ведущий рубрики Джим Крамер (Jim Cramer) спросил Лизу Су о степени готовности компании к переходу корпораций на удалённую работу в условиях пандемии, глава AMD заявила, что всегда считала тенденцию неизбежной, просто вспышка коронавируса немного ускорила эту миграцию. Компании удалось достаточно быстро перевести основную часть своего 12-тысячного коллектива на удалённую работу, проще всего это было сделать специалистам по продажам и разработчикам. Снятие ограничений будет поэтапным, его график определят власти регионов, в которых присутствует AMD. Глава компании не видит никакой нужды торопиться с возвращением к привычному функционированию бизнеса, главное в сложившейся ситуации – это здоровье и безопасность сотрудников.

AMD сейчас просто вынуждена уделять больше внимания сегменту здравоохранения. Она не только оказывает гуманитарную помощь, но и предлагает вычислительные мощности для решения глобальных проблем в сфере медицины. Лиза Су убеждена, что и после завершения пандемии отрасль здравоохранения станет одним из стабильных источников прибыли для компании.

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Выручку на текущий год в своих прогнозах AMD не постеснялась озвучить, хотя многие компании от этого воздержались. Лиза Су поясняет, что в сложившихся обстоятельствах даже 20-процентное увеличение выручки – это очень хороший результат. Уверенности в ближайшем будущем компании добавляет динамика спроса на игровые консоли, облачные сервисы и ноутбуки. С сегментом ПК всё сложнее, но для этого диапазон прогнозируемой выручки за год и расширен от 20 до 30%.