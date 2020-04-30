Изучение квартальной отчётности AMD продолжается и сегодня, поскольку в профильном разделе сайта компании появилась форма 10-Q, содержащая более подробную информацию о динамике изменения выручки в первом квартале. Как вы можете помнить, направление клиентских процессоров и графики порадовало увеличением выручки на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник изображения: AMD

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Компания не даёт разбивки по категориям продукции, но потребительские процессоры и видеочипы в первом квартале были отгружены в количестве, на 38% превышающем прошлогоднее, а средняя цена реализации выросла на 19%. Попутно отмечается, что если на количественные показатели влияли как процессоры Ryzen, так и продукты семейства Radeon, то рост средней цены реализации был обеспечен преимущественно силами клиентских процессоров Ryzen. Фактически, в графическом сегменте средняя цена реализации даже снизилась – за счёт экспансии младших моделей серии Radeon RX 5xxx и сохраняющегося спроса на серию Radeon RX 5xx.