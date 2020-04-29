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AMD Polaris пользуется стабильным спросом

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Как гласит общедоступная стенограмма квартальной отчётной конференции AMD на страницах ресурса Seeking Alpha, несколько слов представители компании уделили успехам на рынке графических решений. И количество отгруженных графических процессоров, и выручка от их реализации в первом квартале выросли на более чем 10% в годовом сравнении. Локомотивом спроса выступало семейство Radeon RX 5000.

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Источник изображения: AMD

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Особенно это было заметно в настольном сегменте, как пояснили представители AMD, но и семейство Radeon RX 500 (Polaris) пользовалось стабильным спросом. По всей видимости, ветераны рынка до сих пор обеспечивают достойное сочетание цены и производительности. Об этом говорит и снизившаяся средняя цена реализации – недорогие графические решения в первом квартале увеличили свою долю в структуре реализации продуктов AMD. До конца года компания по-прежнему планирует представить новое поколение игровых графических решений (Navi 2X), которые обеспечат улучшенное на 50% соотношение производительности и энергопотребления.

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