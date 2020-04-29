Объёмы поставок ноутбуков во втором квартале последовательно вырастут на 40%
Не смогло оставаться в стороне от всеобщего увлечения «гаданием на ноутбуках» и агентство DigiTimes Research, которое заявило, что по сравнению с первым кварталом мировые поставки ноутбуков во втором квартале увеличатся на 40%, как минимум.
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рекламаДело не только в росте спроса на ноутбуки, используемые для удалённой работы и обучения, но и в наличии отложенного спроса из-за перебоев с производством ноутбуков в феврале-марте, когда китайские предприятия не могли работать из-за ограничительных мер, предпринятых местными властями. Напомним, что Intel в первом квартале увеличила количество поставляемых мобильных процессоров на 22%, а AMD добилась рекордной выручки от реализации компонентов для ноутбуков.
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