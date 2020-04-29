Миграция в сторону коммерческого сектора ПК полезна для доходности бизнеса AMD
Квартальная отчётная конференция позволила AMD напомнить, насколько успешно компания развивает свой бизнес по реализации компонентов для коммерческих ПК. Под ними подразумеваются настольные компьютеры и ноутбуки, которые покупаются корпоративными клиентами.
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рекламаВ этом году количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD превысит 135 штук, как уже отмечалось в апрельской презентации для инвесторов. Исторически бизнес AMD больше зависел от розничного сегмента, и это до сих пор так, но присутствие компании в коммерческом сегменте постепенно расширяется. Это не может не радовать руководство AMD, поскольку в коммерческом сегменте выше доходность. Кроме того, в условиях пандемии именно от коммерческих клиентов исходит основной спрос на новые компьютеры. Компания не списывает со счетов и образовательный сегмент. По словам Лизы Су (Lisa Su), продажи ноутбуков будут расти на протяжении основной части года, хотя структура спроса на них может изменяться.
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