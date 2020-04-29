Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Миграция в сторону коммерческого сектора ПК полезна для доходности бизнеса AMD

+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Квартальная отчётная конференция позволила AMD напомнить, насколько успешно компания развивает свой бизнес по реализации компонентов для коммерческих ПК. Под ними подразумеваются настольные компьютеры и ноутбуки, которые покупаются корпоративными клиентами.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

В этом году количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD превысит 135 штук, как уже отмечалось в апрельской презентации для инвесторов. Исторически бизнес AMD больше зависел от розничного сегмента, и это до сих пор так, но присутствие компании в коммерческом сегменте постепенно расширяется. Это не может не радовать руководство AMD, поскольку в коммерческом сегменте выше доходность. Кроме того, в условиях пандемии именно от коммерческих клиентов исходит основной спрос на новые компьютеры. Компания не списывает со счетов и образовательный сегмент. По словам Лизы Су (Lisa Su), продажи ноутбуков будут расти на протяжении основной части года, хотя структура спроса на них может изменяться.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы ноутбуки
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Объёмы поставок ноутбуков во втором квартале последовательно вырастут на 40%
+
AMD не считает нужным увеличивать бюджет на рекламу
1
Миграция в сторону коммерческого сектора ПК полезна для доходности бизнеса AMD
+
Пессимизм AMD не коснулся сегмента игровых консолей
+
Доля AMD в клиентском сегменте растёт уже десятый квартал подряд
3
CPU-Z готова к выходу процессоров Intel Comet Lake и сопутствующих чипсетов
6
Ryzen и Radeon формировали 80% выручки AMD в первом квартале
19
Ускорители вычислений Intel Ponte Vecchio будут предлагаться и в исполнении OAM
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 176
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 36
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
96
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
63
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
85
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
78
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
42
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
21
4 одноранговых планки памяти против 2 одноранговых на 9900KF - сравнение производительности в играх
8
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
6
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
+

Сейчас обсуждают

sonnehd
12:39
--рабочий компьютер --ролики с Ютуб --не стал добавлять в него ОЗУ или менять жесткий диск Якобы переживание за ноутбук, страх снять пару винтиков, при этом полное отсутствие боязни запороть данные п...
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
mimigen
12:39
Так понимаю посыл мне. Отвечу. Я модерирую все (!) обсуждения. К качеству, созданию и публикации статей отношения не имею.
Утечка информации об Intel Core 10 поколения (Comet Lake-S): финальные характеристики и цены
coolio
12:38
Правильно, красные сектанты готовы бесплатно их барахло продвигать.
AMD не считает нужным увеличивать бюджет на рекламу
Shinkirou
12:36
вы бы так свои статьи модерировали
Утечка информации об Intel Core 10 поколения (Comet Lake-S): финальные характеристики и цены
Департамент орков
12:36
Эта статья своеобразный водораздел. Сразу показывает ленивых или глупых, которые не в состоянии увеличить основное изображение и обнаружить все косяки художника. А человек на видео сделал не скриншот,...
S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
1TronpmG5
12:35
Какую макс. частоту твой процессор держит в Prime95 smallfft в 32 потока? желательно минут 15 погонять. У меня Threadripper c PBO держит 3,7ГГц по всем ядрам. Без PBO 3,6ГГц примерно. В рабочих задач...
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
dc64dc64
12:34
У меня карта после майнинга , ну и что ? Ничего не горело , чип по краям не поменял цвет - значит охлад был хорошо по всем краям , единственное я просверлил фаны посредине сделал и смазал силиконом . ...
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
Alexey Ananyev
12:33
Если у вас проблема с руками и вы не можете использовать систему то это ваши проблемы.
Lenovo начинает продавать ноутбуки ThinkPad с установленной системой Linux
Kyle Reeze
12:30
Не правда. Видеокарта может справиться с майнингом, но не справиться со всем остальным. Смотря что на ней майнили.
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
Kyle Reeze
12:28
Фурмарк для лохов - Комбастор для мужиков.
Изучаем подводные камни покупки видеокарты на вторичном рынке – 11 советов, как не попасть на удочку мошенников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем