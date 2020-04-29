Квартальная отчётная конференция позволила AMD напомнить, насколько успешно компания развивает свой бизнес по реализации компонентов для коммерческих ПК. Под ними подразумеваются настольные компьютеры и ноутбуки, которые покупаются корпоративными клиентами.

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Источник изображения: AMD

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В этом году количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD превысит 135 штук, как уже отмечалось в апрельской презентации для инвесторов. Исторически бизнес AMD больше зависел от розничного сегмента, и это до сих пор так, но присутствие компании в коммерческом сегменте постепенно расширяется. Это не может не радовать руководство AMD, поскольку в коммерческом сегменте выше доходность. Кроме того, в условиях пандемии именно от коммерческих клиентов исходит основной спрос на новые компьютеры. Компания не списывает со счетов и образовательный сегмент. По словам Лизы Су (Lisa Su), продажи ноутбуков будут расти на протяжении основной части года, хотя структура спроса на них может изменяться.