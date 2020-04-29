Пессимизм AMD не коснулся сегмента игровых консолей
На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) дважды заявила, что неопределённость второго полугодия складывается из двух факторов: спроса на рынке ПК и вероятного влияния на него глобального экономического кризиса.
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рекламаВ отношении сегмента игровых консолей у неё подобных опасений по поводу влияния пандемии коронавируса нет. Она считает, что анонс Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5 станет одним из главных событий года в игровой отрасли. Уже во втором квартале AMD начнёт получать выручку от компонентов для серийных консолей нового поколения, но маржа не достигнет максимальных значений на данном этапе жизненного цикла. Дальше она будет постепенно повышаться, и это одна из причин, по которым AMD не стала снижать прогноз по норме прибыли на год, хотя прогноз по выручке расширила в сторону снижения границы диапазона до 20%.
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