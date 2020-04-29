Стенограмма квартальной отчётной конференции AMD позволила узнать не только о том, что планы по анонсу продуктов с архитектурой Zen 3 и RDNA 2 до конца года остаются в силе даже в условиях коронавируса.

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Источник изображения: AMD

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Выручка в объёме $1,79 млрд оказалась рекордной для первого квартала. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что этого удалось добиться благодаря высокому спросу на 7-нм процессоры Ryzen, EPYC, а также графические решения Radeon. Норма прибыли достигла рекордного за восемь лет значения – 46%. Количество поставляемых процессоров Ryzen за год увеличилось на двузначное количество процентов, выросла средняя цена реализации. По прогнозам AMD, компания уже десятый квартал подряд увеличивает свою долю в сегменте клиентских процессоров.

В настольном сегменте пользовались высоким спросом не только процессоры серии Ryzen 3000, но и их предшественники поколения Ryzen 2000. В мобильном сегменте объёмы поставок процессоров выросли на двузначное количество процентов, сильнее, чем в настольном. Выручка от реализации компонентов для ноутбуков достигла рекордного значения. Спросом пользовались не только новейшие процессоры Ryzen 4000, но и их предшественники. Фактически, спрос превысил ожидания AMD, и он сохранится до середины года, а вот дальше один из двух факторов должен перевесить: либо это будет спрос на ноутбуки для удалённой работы и обучения, который сохранится и во втором полугодии, либо макроэкономический спад одержит верх.