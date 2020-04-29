Информация об ассортименте процессоров Intel Comet Lake-S и их характеристиках будет официально раскрыта со дня на день, поэтому информационная утилита CPU-Z уже успела подготовиться к выходу новинок на рынок. Кстати, он может несколько задержаться относительно объявленного ранее графика, насколько нам позволяют судить свежие донесения разведки.

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Источник изображения: CPU-Z

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Прежде всего, CPU-Z подготовилась корректно распознавать наборы логики Intel Z490, W480 и B460 - это своего рода "джентльменский набор", который сейчас регулярно мелькает в Twitter популярных японских блогеров. Сами процессоры Intel Core серии 10xxx тоже поддерживаются утилитой CPU-Z версии 1.92. Нашлось место и для новинок марки AMD – это гибридные процессоры Renoir (мобильные, надо полагать) и настольные Ryzen 3 3300X и 3100.