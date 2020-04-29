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Ryzen и Radeon формировали 80% выручки AMD в первом квартале

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Красный день календаря выпал на 28 апреля, но из-за разницы во времени квартальный отчёт AMD мы разбираем уже сегодня. Вспышка коронавируса не заставила руководство компании пересмотреть прогноз на первый квартал, и выручка AMD действительно почти вписалась в ранее озвученный диапазон, составив $1,79 млрд. В текущем квартале компания рассчитывает увеличить выручку ещё на 4%, но во второе полугодие она уже смотрит с тревогой по поводу снижения потребительского спроса.

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Источник изображения: портал AMD

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В годовом сравнении выручка AMD в первом квартале выросла на 40%. По итогам всего года компания теперь ожидает увеличить выручку не на 28-30%, как было объявлено в январе, а на 20-30%. Верхняя граница осталась на месте, а вот нижняя опустилась. Зато прогноз по норме прибыли остался неизменным (45%). В минувшем квартале этот показатель, кстати, достиг 46%.

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Источник изображения: портал AMD

Если рассмотреть структуру выручки, то $1,438 млрд приходятся на сегмент потребительских процессоров и графических решений, серверные процессоры и компоненты для игровых консолей формируют оставшиеся $348 млн. По сути, клиентские процессоры и видеокарты обеспечивают AMD восьмьюдесятью процентами всей выручки. Центральные процессоры толкали среднюю цену реализации вверх, а вот в графическом сегменте этот показатель снижался – выход «большого Navi» просто напрашивается сам собой. Кстати, в годовом сравнении выручка AMD на направлении клиентских процессоров и графических решений выросла на 73%.

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