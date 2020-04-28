Ускорители вычислений Intel Ponte Vecchio будут предлагаться и в исполнении OAM
В таможенной базе данных ЕЭК недавно был замечен широкий ассортимент ускорителей вычислений Intel Ponte Vecchio в конструктивном исполнении, напоминающем обычную видеокарту.
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рекламаНовая запись гласит о том, что ускорители Ponte Vecchio могут предлагаться и в виде модулей OAM, которые применяются в серверных системах. Пример такого конструктивного исполнения можно изучить на иллюстрации ниже.
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Анонс ускорителей Ponte Vecchio намечен на конец 2021 года, они станут первыми 7-нм серийными продуктами Intel. В дополнение к пространственной компоновке Foveros и подложке EMIB они предложат память типа HBM актуального поколения – скорее всего, HBM2E. Это будет один из самых сложных в компоновочном отношении продуктов Intel высокого уровня быстродействия.
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