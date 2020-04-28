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Толщина испарительных камер для смартфонов уменьшится до 0,3 мм

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Тепловые трубки и испарительные камеры прописались в смартфонах почти полтора десятка лет назад, с тех пор их эволюция направлена на уменьшение толщины, поскольку в компактном корпусе мобильного устройства каждая десятая доля миллиметра имеет значение. Как отмечает DigiTimes, во втором полугодии производители компонентов систем охлаждения с Тайваня будут готовы предложить испарительные камеры для смартфонов толщиной не более 0,3 мм. Китайские конкуренты освоили выпуск испарительных камер толщиной не менее 0,4 мм.

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Источник изображения: DigiTimes

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Уже сейчас тайваньские компании ведут разработку испарительных камер толщиной 0,25 мм, их массовое производство будет налажено в 2021 году. Один из ведущих производителей компонентов систем охлаждения ноутбуков и смартфонов, компания Auras, планирует до вести ежемесячные объёмы выпуска испарительных камер до 10 млн штук в этом году. Смартфонам с поддержкой сетей 5G такие компоненты для охлаждения точно понадобятся.

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