В условиях пандемии ресурс DigiTimes продолжает держать руку на пульсе отрасли, источники из числа производителей видеокарт и материнских плат строят достаточно мрачные прогнозы по сегменту «сделай сам». Рынок настольных комплектующих по итогам года может сократиться на 30%, и это в том случае, если пандемию удастся остановить в текущем году.

реклама

Источник изображения: TechSpot

реклама

В сегменте ноутбуков динамика положительная, на рынке панелей для устройств этого типа второй квартал может стать периодом пиковых поставок. Они вырастут на 26% по сравнению с первым кварталом текущего года, что совсем не соответствует типовым сезонным тенденциям.