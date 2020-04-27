Специалистам DigiTimes Research не пришлось дожидаться квартальных отчётов всех крупнейших производителей смартфонов, чтобы составить обновлённый прогноз по ёмкости рынка на 2020 год. Она должна сократиться, по их словам, на 15% до 1,15 млрд смартфонов.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Из других источников известно, что пострадает в первую очередь верхний ценовой сегмент, поскольку у покупателей в условиях экономического кризиса просто не будет лишних денег на обновление смартфонов. Производители попытаются увеличить конкуренцию в среднем ценовом диапазоне, и за счёт моделей с поддержкой сетей 5G, в том числе.